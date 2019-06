SAVENCIA (ex-Bongrain) : acquiert les Fromageries Papillon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Savencia Fromage & Dairy a confirmé le rachat des Fromageries Papillon, un groupe célèbre pour son roquefort. Depuis 2007, Savencia Fromage & Dairy assure la commercialisation des produits à la marque Papillon dans le circuit GMS en France. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie de Savencia Fromage & Dairy de développer son portefeuille de marques de fromages d'origine, reconnues pour leur très haute qualité." En choisissant Savencia, nous avons privilégié la pérennité des Fromageries Papillon, avec un partenaire partageant nos valeurs, celles d'une entreprise familiale où les hommes sont au coeur de nos métiers " a déclaré Walter Muller, directeur général des Fromageries Papillon." C'est une grande fierté que le prestigieux roquefort Papillon rejoigne notre plateau de fromages de terroir. Nous avons pour ambition de développer son activité en France et à l'international, en continuant à valoriser son ancrage local. Notre entreprise familiale a toujours eu à coeur de préserver et faire rayonner le savoir-faire fromager français, au travers de marques d'origine et d'AOP, comme l'époisses Berthaut, le maroilles Fauquet ou l'Ossau-Iraty Esquirrou " a ajouté Jean-Paul Torris, directeur général de Savencia Fromage & Dairy.Ce projet d'acquisition ne deviendra effectif qu'à l'issue du dispositif d'information préalable des salariés et de la procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise des Fromageries Papillon.