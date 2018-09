SAVENCIA : net recul des résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Savencia a vu son résultat net part du groupe tomber à 32 millions d'euros au premier semestre contre 62 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a reculé de 31% à 72 millions d'euros. Le spécialiste des produits laitiers explique ce repli principalement par ses activités en France. Il est affecté notamment par la forte hausse du prix des matières premières et la chute des cours des ingrédients laitiers. Les hausses de tarifs obtenues sont insuffisantes pour couvrir l'évolution de cet environnement.La marge opérationnelle courante consolidée est passée ainsi de 4,4% à 3,1%. Elle a reculé de 1,4 point à 4,7% pour les Produits Fromagers et de 1 point à 1,8% pour les Autres Produits Laitiers.Le chiffre d'affaires a reculé de 0,4% à 2,343 milliards d'euros, impacté par la dévaluation de la plupart des devises au regard de l'euro (-3,7%). L'évolution positive de structure de 1,6% résulte de la consolidation des nouvelles filiales russe et sud-coréenne. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 1,8%.S'agissant de ses perspectives, Savencia indique que le deuxième semestre restera impacté par la demande des marchés, la volatilité de l'économie laitière et les devises.