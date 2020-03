Savencia : Comptes annuels 2019

Jeudi 5 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes annuels 2019

Chiffres clés en M€ 31/12/19 %



CA 31/12/18 %



CA Variations en % Total Structure Change Croissance Chiffre d’affaires 5 007 4 863 3,0% 0,4% -0,3% 2,8% - dont Produits Fromagers 2 912 58,1 2 795 57,5 4,1% 0,4% 0,5% 3,2% - dont Autres Produits Laitiers 2 244 44,8 2 193 45,1 2,3% 0,3% -1,4% 3,5% Résultat opérationnel courant 192,1 3,8 177,6 3,7



Autres charges & produits opérationnels -54,6 -1,1 -61,7 -1,3 Résultat opérationnel 137,5 2,7 115,9 2,4 Résultat financier -21,3 -0,4 -18,4 -0,4 Résultat sur situation monétaire 2,5 -- -14,6 -0,3 Impôts sur les sociétés -45,6 -0,9 -28,4 -0,6 Résultat net part du Groupe 73,6 1,5 54,8 1,1 Endettement net (hors IFRS 16) 605 564 Capitaux propres 1 464 1 396

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

A 5 007 millions d’euros, le chiffre d’affaires 2019 du Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse de 144 millions d’euros ou 3% par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution résulte principalement d’une croissance organique de 2,8%.

Le résultat opérationnel courant 2019 de 192,1 millions d’euros croît de 14,5 millions d’euros ou 8,2% en dépit d’un effet d’hyperinflation sur l’Argentine de -9 millions d’euros contre -0,7 millions d’euros en 2018. Cette progression a été facilitée par le redressement des cours des produits industriels ainsi que la poursuite du développement international.

A 3,8% la marge opérationnelle courante du Groupe progresse légèrement sous l’influence des Autres Produits Laitiers dont le taux de marge passe de 1,9% en 2018 à 3,4% en 2019. Par ailleurs, la marge opérationnelle courante des Produits Fromagers se contracte de 5,7% à 4,8% en 2019.

Le résultat opérationnel atteint 137,5 millions d’euros ou 2,7% du chiffre d’affaires. S’il progresse de 21,6 millions d’euros ou 18,6%, il prend en compte des charges et dépréciations d’actifs liées à la marque Modilac et à la fermeture de l’usine de Saint-Saviol annoncée en 2019. Enfin, il tient compte également de la poursuite des opérations de réorganisations industrielle et opérationnelle initiées en 2018.

Le résultat financier de -21,3 millions d’euros intègre un impact de -3,1 millions d’euros provenant de l’application de la nouvelle norme IFRS 16 relative aux contrats de location.

Le résultat sur situation monétaire de 2,5 millions d’euros correspond à l’application en 2019, au titre de l’Argentine, de la norme IAS 29 relative aux pays en situation d’hyperinflation. Ces retraitements sont sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Le résultat net part du Groupe de 73,6 millions d’euros représente 1,5% du chiffre d’affaires. Les équilibres financiers restent bien maîtrisés avec un taux d’endettement net (hors IFRS 16) de 41,3% des capitaux propres.

Dividende

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 23 avril prochain la distribution d’un dividende de 1,30 euro par action.

Perspectives 2020

Le Groupe Savencia Fromage & Dairy continuera en 2020 sa démarche de valorisation du prix du lait payé pour les produits de grande consommation transformés et distribués en France grâce à un dialogue constructif avec la filière laitière et les distributeurs.

S’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact du Covid-19, il semble certain que cette crise influencera l’activité économique en particulier pour les activités de food-service. Dans ce contexte, la priorité du Groupe en 2020 sera de préserver ses collaborateurs tout en poursuivant ses efforts de compétitivité afin d’assurer une croissance rentable de ses marques grâce à la qualité de ses produits et l’engagement de tous ses collaborateurs.





