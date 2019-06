Savencia : Fromage & Dairy et SAS FROMAGERIES PAPILLON confirment le projet d'acquisition des activités fromagères PAPILLON par Fromage & Dairy

Jeudi 6 juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE



SAVENCIA Fromage & Dairy et SAS FROMAGERIES PAPILLON

confirment le projet d’acquisition

des activités fromagères PAPILLON par SAVENCIA Fromage & Dairy





La SAS Fromageries PAPILLON a présenté le 28 mai dernier aux instances représentatives du personnel un projet de cession de ses activités fromagères Papillon au groupe Savencia Fromage & Dairy.

Les Fromageries PAPILLON sont un des fabricants historiques du fromage d’Appellation d’Origine Protégée Roquefort, commercialisé sous la marque PAPILLON depuis 1906 et réputé pour sa qualité exceptionnelle.

Depuis 2007, Savencia Fromage & Dairy assure la commercialisation des produits à la marque PAPILLON dans le circuit GMS en France, dans une relation de confiance réciproque et le respect des savoir-faire fromagers. Compte tenu de cette relation de confiance entretenue de longue date, la famille Farines, propriétaire des Fromageries Papillon, s’est donc naturellement tournée vers Savencia Fromage & Dairy pour étudier un projet de reprise de ses activités fromagères.

C’est dans ce contexte que Savencia Fromage & Dairy s’est porté candidat en proposant l’acquisition de l’ensemble des sociétés de l’activité fromagère de PAPILLON.

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de Savencia Fromage & Dairy de développer son portefeuille de marques de fromages d’origine, reconnues pour leur très haute qualité.

« En choisissant Savencia, nous avons privilégié la pérennité des Fromageries Papillon, avec un partenaire partageant nos valeurs, celles d’une entreprise familiale où les hommes sont au cœur de nos métiers » a déclaré Walter Muller, Directeur Général des Fromageries Papillon.

« C’est une grande fierté que le prestigieux roquefort Papillon rejoigne notre plateau de fromages de terroir. Nous avons pour ambition de développer son activité en France et à l’international, en continuant à valoriser son ancrage local. Notre entreprise familiale a toujours eu à cœur de préserver et faire rayonner le savoir-faire fromager français, au travers de marques d’origine et d’AOP, comme l’époisses Berthaut, le maroilles Fauquet ou l’Ossau-Iraty Esquirrou » a ajouté Jean-Paul Torris, Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy.

Ce projet d’acquisition ne deviendra effectif qu’à l’issue du dispositif d’information préalable des salariés et de la procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise des Fromageries Papillon.

A propos de PAPILLON

Situées à Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, les Fromageries PAPILLON sont un des fabricants historiques du fromage d’Appellation d’Origine Protégée Roquefort, commercialisé sous la marque PAPILLON depuis 1906. Les activités de Papillon ont été développées en France et à l’International par la famille Farines depuis 1998.

A propos de SAVENCIA Fromage & Dairy

SAVENCIA Fromage & Dairy est un groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, l’un des principaux transformateurs laitiers mondiaux et le 2ème groupe fromager français. Avec une forte présence à l’international, son développement s’appuie sur des marques de spécialités fromagères (dont Caprice des Dieux, St Môret), des produits laitiers à valeur ajoutée (Elle & Vire) et des fromages de terroir.

