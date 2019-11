Savencia : Les fromages de SAVENCIA Fromage & Dairy récompensés aux «World Cheese Awards »

Mardi 5 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rogue River Blue Cheese, un fromage américain du groupe français SAVENCIA Fromage & Dairy, élu "2019's Best Cheese in the World" !

Le titre de « 2019's Best Cheese in the World » a été décerné parmi 3 800 fromages de 42 pays à Rogue River Blue Cheese de la fromagerie Rogue Creamery.

Cette fromagerie américaine, certifiée B Corp, fait partie du groupe français Savencia Fromage & Dairy.

Fabriqué dans la tradition artisanale, le Rogue River Blue Cheese est un fromage bleu biologique, affiné en cave pendant près d'un an, enveloppé dans des feuilles de vigne de Syrah imbibées d'alcool de poire. Le jury a été séduit par

ses sensations multiples, son équilibre et ses notes à la fois douces et épicées ».

L'excellence des fromages de Savencia Fromage & Dairy a été largement saluée lors de la 32ème édition « World Cheese Awards » 2019 qui s'est déroulée à Bergame en Italie. Quinze autres fromages ont ainsi été primés :

Gold Awards:

Saint Agur, Esquirrou, St André.

Silver Awards:

Camembert Le Rustique,