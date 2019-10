Savencia : SODIAAL et SAVENCIA Fromage & Dairy annoncent une nouvelle gouvernance pour leur JV commune CF&R

Première coopérative laitière française et troisième en Europe, Sodiaal compte plus de 20 000 sociétaires producteurs sur plus de 11 500 exploitations réparties dans 70 départements. Engagé pour proposer le meilleur des terroirs laitiers, Sodiaal est présent sur tous les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts&Terroirs, les Fromageries

Occitanes et CF&R*), le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), la nutrition spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait et Régilait**), l'ultra-frais et les surgelés (Yoplait*** et Boncolac). La coopérative est présidée par Damien Lacombe, producteur de lait dans l'Aveyron, et dirigée par Jorge Boucas.

: en partenariat à 50 % avec Savencia Fromage & Dairy ; ** : en partenariat à 50 % avec Laïta ; *** : détenue à 51 % par General Mills

