Savencia : bien orienté après ses semestriels

06/09/2019 | 14:21

Savencia avance de 2,7% après la présentation par le groupe de produits laitiers de résultats de premier semestre meilleurs qu'attendu, avec notamment un résultat opérationnel courant en progression de 32% à 95 millions d'euros contre 93 millions prévu.



La marge correspondante augmente ainsi de 80 points de base à 3,9%, 'reflétant notamment une équation laitière plus favorable' selon Oddo BHF, pour un chiffre d'affaires de 2,43 milliards d'euros, en croissance organique de 4,7% contre 3,9% anticipé.



'Sans surprises le groupe reste prudent pour le second semestre. Dans cet environnement incertain (guerre commerciale, Brexit...) il compte poursuivre ses plans de compétitivité pour préserver sa rentabilité', note Oddo BHF, qui reste à 'achat' en visant 73 euros sur le titre.



