Savencia : croissance organique de 1,4% sur neuf mois

24/10/2018 | 08:54

Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires de 3.526 millions d'euros à fin septembre 2018, en contraction de 0,6% sous l'impact d'un effet de change négatif de 3,6%, et en croissance organique positive de 1,4%.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers progresse de 0,4%, tiré par l'international, tandis que celui des autres produits laitiers augmente de 2,1% avec une activité beurre-crème bénéficiant d'une meilleure valorisation.



'Le résultat opérationnel courant du second semestre continuera à être affecté par une économie laitière pénalisée par l'évolution du prix du lait et de ses composants, qui affecte particulièrement nos activités françaises, et par la guerre des prix', prévient le groupe.



