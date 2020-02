Savencia : progression de 3% du CA annuel

07/02/2020 | 08:27

Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires de 5.007 millions d'euros au titre de l'année 2019, en progression de 3%, dont une croissance organique positive de 2,8%, un effet de structure de 0,4% et un effet de change négatif de 0,3%.



En organique, le chiffre d'affaires des produits fromagers croît de 3,2%, bénéficiant d'une dynamique de prix en lien avec les hausses du prix du lait payé aux producteurs, tout en gardant une dynamique de volumes bien orientés sur les marques majeures.



Toujours à taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des autres produits laitiers se développe de 3,5%, profitant notamment d'un effet prix résultant entre autres de la correction à la hausse de 43% des cotations de poudre de lait.



