Savencia : Oddo ajuste son objectif de cours

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais ajuste son objectif de cours à 87 E (contre 93 E) suite à l'annonce des résultats du 1er semestre.



' Le groupe devrait profiter d'une base de comparaison favorable au S2. Les cours des matières laitières devraient se stabiliser ce qui est de bon augure pour l'évolution de la rentabilité ' explique Oddo.



Oddo estime que le marché français reste porteur pour Savencia, le CA progresse de 3% et le groupe continue de gagner des parts de marché. A l'international, les ventes sont dynamiques en particulier en Asie (progression à deux chiffres).



' Suite à cette publication nous réduisons notre estimation de croissance organique des ventes à +2.3% vs +4.9% auparavant après avoir abaisser la croissance attendue des volumes des deux activités sur le S2. Par prudence et en raison de l'incertitude sur l'évolution des matières grasses et du change, le ROC est abaissé de 7% à 174 ME (+1% vs 2017). Après augmentation des frais financiers et des résultats exceptionnels sur l'année, le RNpg est réduit de -13% à 95.3 ME ' indique Oddo dans son étude du jour.



