Bon grain... mal grain "Il s'agit d'une valeur faiblement valorisée en Bourse qui donne un rendement et qui est positionnée sur un produit dont la demande excède l'offre : le lait, le beurre et le fromage. Aujourd'hui, le cinquième fromager mondial devient une valeur d'intérêt. Quand vous travaillez sur des produits dont le cours monte tous les jours, vous augmentez votre rentabilité et vos marges. Il faut travailler les produits dont la demande est en forte progression face à une offre constante" Christian... Lire la suite 11



MonaSo et stanw 1 autre membre participe à cette discussion MonaSo - Marie Tu demandes des avis alors que tu sais avoir raison? Je dirais encore 69€, gloup! Bien vu ça! Te précipites pas à l'achat quand même, sous 60€.



Bon trade. stanw - marie lui c'est le plus mauvais gérant, j'avais lu déjà des conneries, mais alors celui là...



http://www.capital.fr/Actualite/Default.asp?numpage=&Cat=PLA&numero=68460&interview=O&source=FI MonaSo - Stanw Je ne vois pas ce qu'il y a à faire sur Latécoère et EADS pour le moment. Je crois qu'il est trop tard pour tout ça. Quand les taux vont remonter, on va rigoler! marie68 - Cambier me rappelle Janvier dans La traversée de Paris Je ne sais pas s'il veut du vin chaud quoiqu'il n'a pas une tête à sucer de la glace.

Bref.

Ses valeurs favorites : EADS et MICHELIN.

Son joker : BONGRAIN.



Je regarde les graphs et ne me fie jamais à un conseil.



Le graph de Bongrain est dans une config assez bonne maintenant faut voir le marché. Mais j'ai comme l'impression qu'elle est peu volatile, seulement +0,10% today. Mouais...



Si elle casse sa MM20, why not.

A+ marie68 - + 3,72 % Pas mal ! MonaSo - Marie C'est bien ce que je t'ai dit ci-dessus. Tu as des opportunitées, celle-là est belle. Tu as acheté? marie68 - Ben non !

J'ai que 1000€ et BH n'est pas au SRD. Tant pis !

Je trouverais bien une autre occase. marie68 - ESY, je me suis plantée mais BH continue son petit bonhomme de chemin. MonaSo - Marie Tu avais bien vu de 60 à 69, pas loin de 18% quand même! MonaSo - Tiens! Arrêt buffet. -------------------------

Message de ALEX29:



Tu avais bien vu de 60 à 69, pas loin de 18% quand même!

------------------------- Voir les 10 réponses précédentes MonaSo - Marie Tu aurais quand même eu un peu de grain, c'est peut-être pas fini. A suivre.





OPA ? pkoi si violent ?



lolololop participe à cette discussion lolololop - sais pas mes j'ai les b...., j'ai hésité à en acheter hier :-(





Voir la suite Bon grain... mal grain 11 OPA ? 1 Voir la suite

