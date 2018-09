Commerce en ligne: Alibaba s'allie avec Mail.ru et MegaFon en Russie

Vladivostok (awp/afp) - Le géant chinois Alibaba va créer une société commune avec les groupes russes de télécoms MegaFon et d'internet Mail.Ru dans le domaine du commerce en ligne en mettant l'accent sur les réseaux sociaux, ont annoncé mardi les groupes lors d'une conférence de presse.

Cette nouvelle société s'appellera AliExpress Russie et sera détenue à 48% par Alibaba, à 24% par MegaFon, à 15% par Mail.ru et à 13% par le fonds souverain russe RDIF, ont précisé les dirigeants de ces entreprises en marge d'un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient).

L'entreprise, destinée à la Russie et à la CEI, englobera les plateformes d'e-commerce existantes d'Alibaba en Russie (AliExpress et Tmall) et de Mail.ru (Pandao, lancé en 2017).

"Les participants russes reçoivent 52% des parts" de cette nouvelle structure, s'est réjoui le patron du RDIF, Kirill Dmitriev, "Les données des utilisateurs seront traitées uniquement sur le territoire russe".

"Cette plateforme utilisera les services de paiement russes, permettra d'augmenter le business en Russie (...), mais aussi donnera accès aux PME russes à plus de 600 millions d'utilisateurs d'Alibaba dans le monde", a-t-il ajouté.

Le président du groupe Alibaba, Michael Evans, a déclaré vouloir créer "un véritable leader" dans le domaine et apporter "la technologie, l'expérience" du géant chinois.

Cette nouvelle structure permettra aux consommateurs "d'acheter des produits sans quitter les réseaux sociaux" a précisé Boris Dobrodeïev, patron de Mail.ru, dont fait partie le très populaire réseau social russe VKontakte.

"C'est un évènement non seulement pour le marché internet russe mais pour le monde", s'est-il félicité.

Mail.ru et MegaFon sont contrôlés par le milliardaire Alicher Ousmanov, proche du Kremlin, qui a estimé dans un communiqué que cette alliance constituait une "étape importante pour la transformation numérique de l'économie russe".

La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2019.

Fondateur en 1999 d'Alibaba, le multimilliardaire chinois Jack Ma a annoncé lundi qu'il quitterait dans un an la présidence du conseil d'administration du géant chinois. Absent de la conférence de presse, il a néanmoins rencontré le président russe Vladimir Poutine en marge du forum, sa première apparition publique depuis l'annonce de sa future démission.

Michael Evans a souligné le "rôle clé" de M. Ma dans ce nouveau projet, tandis que Kirill Dmitriev a affirmé que ce dernier était "prêt à passer beaucoup de temps à former les jeunes Russes".

En août, le géant russe de l'internet Yandex (rival de Mail.ru) et la première banque du pays, Sberbank, ont déjà annoncé la création d'une société commune dans le commerce en ligne valorisée à un milliard de dollars.

