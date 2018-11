Sberbank: le bénéfice augmente légèrement au 3e trimestre

Moscou (awp/afp) - La première banque russe, Sberbank, a annoncé jeudi avoir enregistré un bénéfice net en légère hausse de 1,8% sur un an au troisième trimestre, malgré une forte volatilité financière en Russie et dans le monde.

Entre juillet et septembre, le groupe public a dégagé un bénéfice net de 228,1 milliards de roubles, soit 3,1 milliards d'euros au taux actuel.

Les revenus tirés des intérêts sur les emprunts, particulièrement touchés par la crise de 2014-2015, ont augmenté de 3,2% à 359,3 milliards de roubles, tandis que les revenus tirés des frais et commissions bancaires sont en hausse de 17,7% à 114,6 milliards de roubles.

"Le troisième trimestre a été marqué par une volatilité accrue, à la fois sur les marchés mondiaux et en Russie", a déclaré le directeur financier de Sberbank, Alexandre Morozov, dans un communiqué.

"Cela dit, notre modèle économique a une nouvelle fois démontré sa résistance", a-t-il affirmé. "Nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs financiers pour 2018".

Le groupe Sberbank, qui avait déjà bien résisté à la crise monétaire puis économique de 2014-2015, a effectué un retour en force en 2016, entérinant la santé retrouvée du secteur bancaire après la crise.

Mais le contexte s'est récemment obscurci, et au deuxième trimestre les banques ont notamment dû faire face à la volatilité de la monnaie russe, qui a atteint des plus bas face à l'euro et surtout au dollar à la suite de l'annonce de sanctions américaines en avril.

Les sanctions américaines ont été encore renforcées en août, provoquant une chute du rouble et poussant la Banque centrale à augmenter mi-septembre son taux directeur pour la première fois depuis la crise de 2014.

Mais si le rouble s'est depuis remis, une nouvelle salve de sanctions est possible en novembre.

