Yandex: les recettes bondissent, tirées par un business de taxis florissant

Moscou (awp/afp) - Le géant de l'internet russe Yandex a annoncé vendredi une forte hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre sur un an, tiré par son service de taxis, qui domine le marché en Russie où il a fusionné avec Uber.

Entre avril et juin, les recettes de la société cotée à New York ont augmenté de 40% sur un an à 41,4 milliards de roubles (588 millions d'euros au taux actuel).

Si le bénéfice net a chuté de 90%, le bénéfice net ajusté, corrigé des éléments exceptionnels, a pour sa part augmenté de 16,6% à 5,8 milliards de roubles.

En excluant le service Yandex.Market - devenu en avril 2018 une coentreprise de commerce en ligne avec la première banque russe Sberbank - le bénéfice net ajusté a même augmenté de 31%.

Les recettes issues des taxis ont bondi de 116% et représentent 21% du chiffre d'affaires (dont le reste est dû à la publicité en ligne à 70%).

Le nombre de courses en taxi a connu un bond de 49% sur un an.

"Notre secteur des taxis a enregistré une forte dynamique et est devenu rentable. Nous avons également continué à améliorer notre rentabilité en matière de covoiturage, ainsi que la rentabilité économique de nos activités de livraison de repas", a déclaré le directeur financier de Yandex, Greg Abovsky.

Les services de commande en ligne de taxis et de repas sont en plein boom en Russie.

Jeudi, Sberbank a annoncé une alliance avec le principal concurrent de Yandex, Mail.ru (propriétaire notamment du réseau social VKontakte) pour créer une plateforme numérique estimée à 100 milliards de roubles et proposant ces deux services.

Le même jour, Mail.ru a également annoncé un bénéfice net en forte hausse de 72% au deuxième trimestre sur un an, à 3,2 milliards de roubles, et un chiffre d'affaires en hausse de 23% sur un an, à 20 milliards de roubles.

afp/rp