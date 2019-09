SBM Offshore : accord de long terme avec ExxonMobil

06/09/2019 | 08:53

SBM Offshore et ExxonMobil font part ce vendredi de la signature d'un accord de long terme couvrant des futures commandes potentielles d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO).



Cet accord non exclusif établit le cadre juridique général et les termes spécifiques en relation aux travaux d'ingénierie, fourniture, construction et installation pour des contrats futurs potentiels entre les deux groupes.



Depuis le début de leur collaboration dans les années 1970, l'équipementier parapétrolier néerlandais a fourni plus de dix systèmes flottants au géant énergétique américain dans cinq pays, dont cinq FPSO.



