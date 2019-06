SBM Offshore : contrat pour une unité FPSO avec Petrobras

11/06/2019 | 12:04

SBM Offshore fait part de la signature d'une lettre d'intention avec Petrobras pour la location et l'opération sur 22,5 ans de l'unité flottante de production, stockage et déchargement FPSO Mero 2, à déployer sur le champ Mero, à 180 km au large de Rio De Janeiro.



Le bloc Libra, où est situé le champ en question, est sous un accord de partage de production à un consortium comprenant notamment le brésilien Petrobras (opérateur avec une participation de 40%), l'anglo-néerlandais Shell et le français Total (20% chacun).



Selon les termes convenus, le groupe néerlandais de services parapétroliers va donc concevoir et construire le FPSO Mero 2, qui pourra produire 180.000 barils de pétrole par jour et dont la livraison est prévue pour 2022.



