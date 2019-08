SBM Offshore : entouré après un relèvement d'objectifs

08/08/2019 | 12:05

SBM Offshore grimpe de 6,3% à Amsterdam, entouré après un relèvement d'objectifs pour 2019, le groupe parapétrolier visant désormais des revenus de plus de deux milliards de dollars et un EBITDA de plus de 750 millions.



Sur son premier semestre 2019, le Néerlandais a vu son bénéfice net sous-jacent reculer d'un quart à 61 millions de dollars, soit un BPA de 30 centimes d'euro, pour un EBITDA sous-jacent en retrait de 4% à 399 millions.



A 965 millions de dollars, ses revenus ont augmenté de 19% grâce à un niveau d'activité plus élevé dans son activité clé en main sur divers projets. A 20,1 milliards, son carnet de commandes pro forma a progressé de 36%.



