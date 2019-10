SBM Offshore : financement finalisé pour le FPSO Liza Unity

17/10/2019 | 11:49

Le groupe parapétrolier néerlandais SBM Offshore a indiqué mercredi soir avoir finalisé le financement du projet de FPSO (unité flottante de production, stockage et déchargement) Liza Unity, pour un montant de 1,14 milliard de dollars auprès d'un consortium de banques.



Devant être installé sur le champ Liza, à environ 200 km au large de la Guyana, ce FPSO sera conçu pour produire 220.000 barils de pétrole par jour et disposer d'une capacité de traitement de gaz associée de 400 millions de pieds cubes par jour.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.