SBM Offshore : prend 10% sur une transaction au Brésil

27/07/2018

L'action SBM Offshore décollait de plus de 10% ce matin sur Euronext Amsterdam après que le groupe néerlandais de services parapétroliers a annoncé, hier, la conclusion d'une transaction judiciaire au Brésil avec les autorités et Petrobras.



Dans le détail, SBM Offshore 'normalisera' ses relations d'affaires dans ce pays grâce à cet accord au terme duquel il paiera 189 millions de dollars en cash d'indemnités, plus une diminution des bonus à venir sur des contrats existants. Le groupe précise que ces montants ont déjà provisionnés.



SBM Offshore solde ainsi des affaires de corruption antérieures à 2012.



Ce faisant, estime le directeur général Bruno Chabas, SBM Offshore sera en mesure de poursuivre sa relation d'affaires de longue date avec Petrobras et de se développer au Brésil.





