SBM Offshore : programme de rachats d'actions achevé

21/05/2019 | 08:47

SBM Offshore annonce que du 14 février au 20 mai, un peu plus de 10,42 millions de ses propres actions ont été rachetées à un prix moyen unitaire de 16,79 euros, dans le cadre de son programme de rachats pour 175 millions d'euros lancé le 14 février.



Le groupe néerlandais de services parapétroliers rappelle que ce programme vise à réduire le nombre d'actions composant son capital, mais aussi à lui apporter les titres pour mettre en oeuvre ses programmes de rémunération en actions et d'actionnariat salarié.



