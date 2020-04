Scandi Standard AB (publ) : Le regain d'intérêt devrait continuer

Données financières (SEK) CA 2019 9 801 M EBIT 2019 453 M Résultat net 2019 265 M Dette 2019 2 264 M Rendement 2019 3,87% PER 2019 15,3x PER 2020 12,9x VE / CA2019 0,65x VE / CA2020 0,62x Capitalisation 4 076 M Prochain événement sur SCANDI STANDARD AB (PUBL) 12/05/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 78,25 SEK Dernier Cours de Cloture 61,70 SEK Ecart / Objectif Haut 37,8% Ecart / Objectif Moyen 26,8% Ecart / Objectif Bas 19,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Leif Bergvall Hansen Chief Executive Officer & Managing Director Per Harkjær Chairman Per Alan Jensen Chief Operating Officer Julia Lagerqvist Chief Financial Officer Michael Parker Independent Non-Executive Director