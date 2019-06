Scapa Group plc : ConvaTec dénonce le contrat de distribution aux Etats-Unis

Si Kier Group perd 40% de sa valeur et signe un plus bas de 20 ans en séance en bourse le 3 juin 2019, c'est son compatriote Scapa Group qui coiffe le bonnet d'âne de la séance sur une chute de 45% à 163 GBp, après l'annonce de la perte d'un contrat. Spécialiste des adhésifs techniques et médicaux, l'entreprise de Manchester a révélé avoir été notifiée par ConvaTec de l'arrêt de l'accord-cadre de fourniture signé avec Scapa Tapes North America, en même temps que d'une assignation en justice aux Etats-Unis. Les raisons précises n'ont pas été communiquées."Ni la société ni Scapa Tapes North America n'acceptent que ConvaTec ait quelque base légale que ce soit pour mettre un terme à l'accord signé pour 5 ans, alors qu'il reste 3 ans à courir ou pour agir en justice", explique en substance le Britannique, qui va faire valoir ses droits. L'accord cadre garantit au moins 30 millions de dollars de revenus annuels. En 2018, Scapa a réalisé 292 millions de dollars de revenus annuels.