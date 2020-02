Scapa Group plc : un gros avertissement

Scapa Group a lancé un sévère avertissement ce matin, qui vaut au titre un plongeon de 33% à 183 GBp. Si le chiffre d'affaires sera proche des attentes pour l'exercice clos le 31 mars, environ 306 M£, les bénéfices devraient reculer à 28 M£, loin des prévisions. La division santé, notamment, a échoué à réduire ses coûts suffisamment vite malgré des revenus plus solides que prévu. Quant à la branche industrielle, sa rentabilité a souffert.

zb_graphique_de_cours

"Nous pensons que nous avons la bonne vision et la bonne stratégie pour capitaliser sur les perspectives et les opportunités dans les secteurs de la santé et de l'industrie", indique le management, qui demande un peu plus de temps pour déployer ses convictions. Un temps que le marché n'est manifestement pas prêt à lui accorder.