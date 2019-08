Plombé par l'automobile et les devises, Schaffner rabote ses ambitions

Zurich (awp) - Le groupe industriel Schaffner a annoncé lundi avoir revu à la baisse ses objectifs pour son exercice décalé 2018/19 (clos fin septembre). Dans son communiqué, l'entreprise soleuroise explique cet "ajustement" notamment par l'accès de faiblesse de l'industrie automobile et d'effets de change.

Schaffner s'attend pour le deuxième semestre à un recul d'environ 5% de son chiffre d'affaires par rapport à la première moitié de l'exercice, et anticipe une marge opérationnelle (Ebit) annuelle de "près de 5%".

Le groupe maintient néanmoins le cap au niveau de ses objectifs à moyen terme, et assure que "les projets stratégiques se déroulent conformément au calendrier, et les investissements dans de nouveaux produits et marchés sont effectués de manière conséquente". La barre est donc maintenue à 5% pour la croissance organique annuelle et à 8-10% pour la marge Ebit.

En mai, lors de la présentation de ses résultats semestriels, la direction de l'entreprise avait dit tabler sur une amélioration des revenus et des bénéfices au deuxième semestre.

buc/vj