Schaffner: dividende raboté au terme d'un exercice 2018/19 compliqué

Zurich (awp) - Le développeur de solutions de gestion de courant Schaffner a essuyé une contraction de quelque 10% sur un an des entrées de commandes et des recettes sur l'exercice décalé 2018/19 - clos fin septembre - à respectivement 200,7 et 197,4 millions de francs suisses.

La rentabilité opérationnelle (Ebit) s'est effondrée de plus de 40%, à 7,2 millions.

Le bénéfice net a offert une certaine résistance, s'érodant nonobstant de près d'un quart à 7,2 million de francs suisses. Le flux de trésorerie disponible par contre a été multiplié par plus de dix à 6,3 millions, détaille le compte-rendu publié jeudi.

Les actionnaires pourront toujours compter sur une rémunération, mais le conseil d'administration n'offrira au titre de l'exercice écoulé que 5,0 francs suisses par titre, contre encore 6,50 francs suisses un an plus tôt.

La direction renonce à formuler des objectifs chiffrés pour l'année en cours, mais vise toujours à moyen terme une marge Ebit de 8 à 10%, contre 5,0% en 2018/19.

