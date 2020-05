Schaffner: rentabilité rabougrie sur le 1er semestre 2019/20

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel électrique Schaffner a vu sa rentabilité s'évaporer sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20, sous l'effet notamment d'un ralentissement de la demande attribué à la pandémie de coronavirus. L'excédent d'exploitation a été divisé par plus de sept à 0,7 million et le bénéfice net par près de huit à 0,6 million de francs suisses.

Les entrées de commandes et chiffre d'affaires ont fondu de quelque 15% sur un an, pour représenter respectivement 91,3 et 86,0 millions, détaille le compte-rendu publié jeudi.

L'entreprise a adopté une batterie de mesures pour atténuer les effets secondaires de l'épidémie et assurer la poursuite de ses activités, parmi lesquelles l'introduction du chômage partiel, des ajustements de capacités ou encore des reports d'investissements. Exécutif et organe d'administration renonceront à un part non précisée de leur rémunération fixe en signe de solidarité.

Invoquant les incertitudes induites par la crise sanitaire, la direction renonce à articuler des objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

