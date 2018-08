Zurich (awp) - Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler publie vendredi ses résultats au premier semestre 2018. Huit analystes ont contribué au consensus AWP:

S1 2018E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2017A estimations entrées de commandes 5'777 5'679 - 5'870 5'346 7 chiffre d'affaires 5'168 5'073 - 5'240 4'769 8 Ebit 600 580 - 619 558 7

FOCUS: les analystes tablent sur une solide progression du chiffre d'affaires et des entrées de commandes au deuxième trimestre. La marge risque cependant d'avoir souffert de la hausse du prix des matières premières, de l'augmentation des salaires et des effets de change. Les coûts plus élevés n'ont pu être répercutés sur les clients que de manière décalée. Le marché continue néanmoins de croître, et Schindler continue de bénéficier des contrats de maintenance.

Tous les analystes n'ont pas pris en compte un récent effet fiscal positif, d'où l'absence de consensus pour le bénéfice net. Ce dernier est anticipé autour de 500 millions de francs suisses.

OBJECTIFS: le groupe avait confirmé fin avril tabler pour l'ensemble de l'exercice sur une croissance des ventes de 3% à 5% en monnaies locales. Les perspectives en matière de bénéfice net doivent être annoncées vendredi. La direction a également maintenu l'objectif d'augmenter l'Ebit et la marge annuelle.

POUR MÉMOIRE: jeudi dernier, le groupe lucernois avait annoncé que les résultats au deuxième trimestre avaient été dopés par un effet fiscal positif. La société devrait profiter d'un remboursement de 55 millions de francs suisses.

Mi-juillet, le président Silvio Napoli avait évoqué l'option d'une décotation, le rapport entre coûts et bénéfices liés à la cotation sur SIX n'étant plus équilibré. Il avait cependant précisé qu'il n'existait pour l'heure pas de plan concret.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le bon de participation Schindler a joué aux montagnes russes, avec à l'arrivée un repli de 1,4%, soit moins que son indice de référence SLI (-3,0%).

site web: www.schindler.ch

