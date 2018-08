Schindler cartonne au 1er semestre et vise le milliard pour 2018

Zurich (awp) - Schindler a connu une forte croissance sur la première moitié de l'exercice. Le résultat opérationnel s'est également amélioré, alors que le bénéfice net a bondi de près d'un quart, dépassant le demi-milliard de francs suisses. Forte de ces chiffres et d'un carnet de commandes bien rempli, la direction ambitionne désormais pour 2018 un résultat net de l'ordre du milliard.

Pendant la période sous revue, les entrées de commandes ont progressé de 9,8% en rythme annuel à 5,87 milliards de francs suisses, à la faveur d'une accélération au 2e trimestre (+11,2%). Fin juin, le carnet de commandes se montait à 8,71 milliards, soit 11,9% de mieux par rapport à la même date un an plus tôt, indique vendredi le fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers roulants dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 10,2% à 5,23 milliards de francs suisses. Exprimée en monnaies locales (ML), la progression est ramenée à 8,4%. Le résultat opérationnel (Ebit) est ressorti à 613 millions, en hausse de 9,9%, pour une marge afférente stable à 11,7%, et ce malgré le renchérissement des matières premières et la pression sur les prix en Chine.

L'entreprise est parvenue à dégager un bénéfice semestriel de 516 millions (+23,2%), à la faveur notamment d'un effet exceptionnel de 55 millions suite à une procédure d'arbitrage, comptabilisé au 2e trimestre.

Les entrées de commandes et l'Ebit s'inscrivent dans le haut des projections formulées par les analystes du consensus AWP, alors que le chiffre d'affaires a dépassé les expectatives les plus optimistes.

Pour la suite de l'exercice, la direction s'attend à voir la tendance de marché se poursuivre et table, hors éléments imprévus, sur une croissance de 5-7% en ML, ainsi qu'un bénéfice net compris entre 960 et 1010 millions de francs suisses.

