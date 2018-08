Schindler dans les étages supérieurs après un partiel convaincant

Zurich (awp) - Le bon de participation Schindler s'attirait les faveurs des investisseurs vendredi à la Bourse suisse, après de solides chiffres semestriels agrémentés d'un relèvement des objectifs. Le groupe lucernois a vu son bénéfice net dépasser le demi-milliard de francs suisses et ambitionne désormais pour l'année un résultat de l'ordre du milliard. Les ventes ont dépassé les projections les plus optimistes.

A 10h05, le bon Schindler s'élevait de 0,5% à 223,40 francs suisses dans des volumes élevés, alors que son indice de référence (SLI) progressait de 0,19%. Près de 75'000 titres avaient changé de main, environ les trois quarts du volume journalier moyen.

Les entrées de commandes et les ventes au 2e trimestre ont dépassé les attentes de 4% et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 3%, relève Fabian Haecki d'UBS. Et de souligner que la croissance s'est accélérée dans l'ensemble des régions.

Schindler reste sur un "solide chemin de croissance", estime son confrère Christian Obst de Baader Helvea. L'analyste souligne que le relèvement des objectifs - croissance en monnaies locales de 5-7% et bénéfice net entre 960 et 1010 millions de francs suisses - est en ligne avec les attentes du consensus.

Même son de cloche du côté de Vontobel, dont l'analyste Bernd Pomrehn relève que le groupe d'Ebikon fait actuellement "nettement mieux" que la concurrence, tant au niveau de la croissance que de l'évolution des marges. Au vu de la contraction du cours des dernières semaines, on peut s'attendre à un redressement modéré.

Les trois instituts restent neutres sur le titre, avec des objectifs de cours respectifs fixés à 215 (UBS), 188 (Baader Helvea) et 225 (Vontobel) francs suisses.

Plus circonspects, les experts de Morgan Stanley signalent que les ambitions annuelles, quand bien même relevées, impliquent un net ralentissement des affaires au deuxième semestre. Ajusté des 55 millions d'impôts remboursés au cours du 2e trimestre, l'objectif de bénéfice net se situe 5% en deçà du consensus.

buc/fr/al