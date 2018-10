Schindler poursuit sa croissance sur neuf mois, moins rapidement qu'escompté

Données financières (CHF) CA 2018 10 865 M EBIT 2018 1 294 M Résultat net 2018 937 M Trésorerie 2018 2 040 M Rendement 2018 2,05% PER 2018 25,38 PER 2019 23,54 VE / CA 2018 2,00x VE / CA 2019 1,87x Capitalisation 23 747 M Graphique SCHINDLER HOLDING Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 237 CHF Ecart / Objectif Moyen 6,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Oetterli Chief Executive Officer Silvio Napoli Chairman Christian Schulz Head-Operations Erich Ammann Chief Financial Officer & Deputy CEO Karl-Heinz Bauer Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCHINDLER HOLDING -3.31% 23 840 SCHINDLER HOLDING AG -2.99% 23 840 KONE OYJ -9.04% 21 286 360 SECU 0.00% 20 362 DAIFUKU CO., LTD. -18.69% 5 830 ZARDOYA OTIS -33.72% 3 312