Schindler voit son partiel dopé par un remboursement d'impôts

Zurich (awp) - Schindler a connu une forte croissance sur la première moitié de l'exercice. Le résultat opérationnel s'est également amélioré, alors que le bénéfice net a bondi de près d'un quart, dépassant le demi-milliard de francs suisses, à la faveur d'un remboursement d'impôts de plusieurs dizaines de millions annoncé début août.

Forte de ces chiffres et d'un carnet de commandes bien rempli, la direction du fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants a revu à la hausse vendredi ses prévisions de croissance annuelle, et ambitionne désormais pour 2018 un résultat net de l'ordre du milliard de francs suisses.

Pendant la période sous revue, les entrées de commandes ont progressé de 9,8% en rythme annuel à 5,87 milliards de francs suisses, à la faveur d'une accélération au 2e trimestre (+11,2%). Fin juin, le carnet de commandes se montait à 8,71 milliards, soit 11,9% de mieux par rapport à la même date un an plus tôt, indique le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 10,2% à 5,23 milliards de francs suisses. Exprimée en monnaies locales (ML), la progression est ramenée à 8,4%. Le résultat opérationnel (Ebit) est ressorti à 613 millions, en hausse de 9,9%, pour une marge afférente stable à 11,7%, et ce malgré le renchérissement des matières premières et la pression sur les prix en Chine.

Effet fiscal favorable

L'entreprise est parvenue à dégager un bénéfice semestriel de 516 millions (+23,2%), à la faveur notamment d'un effet exceptionnel de 55 millions suite à une procédure d'arbitrage, comptabilisé au 2e trimestre.

Les entrées de commandes et l'Ebit s'inscrivent dans le haut des projections formulées par les analystes du consensus AWP, alors que le chiffre d'affaires a dépassé les expectatives les plus optimistes.

Pour la suite de l'exercice, la direction s'attend à voir la tendance de marché se poursuivre et table, hors éléments imprévus, sur une croissance de 5 à 7% en ML - contre 3 à 5% jusqu'ici - ainsi qu'un bénéfice net compris entre 960 et 1010 millions de francs suisses.

"Nous avons connu une croissance bien équilibrée et supérieure à celle de la moyenne du marché", s'est félicité le directeur général (CEO) Thomas Oetterli, soulignant que la progression a été portée non seulement par toutes les régions, mais aussi dans les différents domaines d'activités, tant dans la vente de produits que la prestation de services de maintenance et de réparation.

En téléconférence, le patron de Schindler a réaffirmé sa volonté d'améliorer la rentabilité opérationnelle, notamment en répercutant le renchérissement des matières premières sur le prix aux clients, ce qui se fait toutefois avec un temps de retard. "Au deuxième trimestre, nous y sommes mieux parvenus qu'auparavant", a fait remarquer M. Oetterli.

Complexité diminuée, intercompatibilité renforcée

En Chine, principal marché de croissance du groupe, le dirigeant s'attend à une évolution stable du marché au niveau des nouvelles installations. La pression sur les prix est particulièrement élevée dans le cadre des grands projets. Une tendance que le CEO espère contrecarrer moyennant un relèvement de la productivité.

L'introduction de nouveaux modèles devrait en outre réduire la complexité de la palette de produits, tout en augmentant leur modularité, c'est-à-dire la part de pièces et de composants intercompatibles.

Les chiffres publiés par le groupe lucernois ont été salués par la communauté financière, qui évoque en choeur une performance semestrielle supérieure aux attentes.

Baader Helvea estime que l'entreprise reste sur un "solide chemin de croissance", et Vontobel relève que Schindler fait actuellement "nettement mieux" que la concurrence, tant au niveau de la croissance que de l'évolution des marges.

Plus circonspects, les experts de Morgan Stanley signalent que les ambitions annuelles, quand bien même relevées, impliquent un net ralentissement des affaires au deuxième semestre.

Les investisseurs hésitaient pour leur part entre les étages. Après une ouverture tonitruante en hausse de près de 2,5%, le bon de participation Schindler est brièvement passé par le sous-sol, avant de revenir en territoire positif. A 12h40, il progressait de 1,0% à 224,40 francs suisses dans des volumes élevés, alors que son indice de référence (SLI) reculait marginalement de 0,01%.

buc/al/jh