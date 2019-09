Données financières (CHF) CA 2019 11 297 M EBIT 2019 1 300 M Résultat net 2019 876 M Trésorerie 2019 1 907 M Rendement 2019 1,94% PER 2019 27,5x PER 2020 24,7x VE / CA2019 1,95x VE / CA2020 1,84x Capitalisation 23 961 M Prochain événement sur SCHINDLER HOLDING AG 24/10/19 Q3 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 228,33 CHF Dernier Cours de Cloture 224,90 CHF Ecart / Objectif Haut 13,8% Ecart / Objectif Moyen 1,53% Ecart / Objectif Bas -12,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Oetterli Chief Executive Officer Silvio Napoli Chairman Christian Schulz Head-Operations Erich Ammann Chief Financial Officer & Deputy CEO Urs Scheidegger Chief Financial Officer & Member