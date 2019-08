Schindler : Oddo BHF reste à 'achat'

14/08/2019 | 13:12

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 257 francs suisses sur Schindler, considérant que l'ascensoriste suisse 'dispose d'une stratégie claire de gains de parts de marché et d'amélioration de la rentabilité de ses produits et services'.



'Si 2019 sera une année de transition, les effets positifs à venir des investissements devraient se manifester et les coûts d'investissement devraient chuter', estime-t-il, attendant des marges opérationnelles comparables de 11,5% en 2019, 11,9% en 2020 et 12,2% en 2021.



