Schindler : Oddo BHF reste à 'achat' après les semestriels

16/08/2019 | 11:49

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Schindler avec un objectif de cours ajusté modestement de 257 à 256 francs suisses, après 'un deuxième trimestre correct', mais des objectifs 2019 qui 'devraient faire baisser le consensus', selon l'analyste.



'Le groupe entend faire de la croissance sa priorité numéro 1 (devant la marge) et les investissements en cours en sont une illustration très claire', note le bureau d'études, qui s'attend à ce que la marge d'EBIT s'améliore progressivement, à partir de 2020.



'Le titre nous semble par ailleurs attractif, de par son profil, dans le contexte économique actuel (forte résilience aux cycles, bilan solide)', poursuit Oddo BHF, malgré un abaissement de l'ordre de 1% ses BPA estimés pour l'ascensoriste suisse.



