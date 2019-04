Schindler : Oddo confirme son conseil avant les résultats

16/04/2019 | 17:38

Oddo s'attend à des prises de commandes de 2 604 MCHF, des revenus de 2 480 MCHF (+2,5% en lc), un EBIT de 269 MCHF (marge de 10,9% en IFRS 16) et un résultat net de 196 MCHF. Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 260 CHF.



' Même si la performance sous-jacente du groupe est solide, l'année 2019 sera compliquée : malgré une bonne croissance des ventes prévue (4-6% visés en lc en 2019), la marge d'EBIT sous-jacente ne devrait être qu'environ stable à cause des investissements stratégiques ' indique le bureau d'analyses.



Les analystes estiment que l'effet positif des volumes et de la montée en puissance de la modularité des produits ne suffira pas à faire progresser le taux de marge.



' Les progressions de résultats et FCF pourraient ainsi accélérer à partir de 2021. Nous attendons une marge d'EBIT de 11.5% en 2019 (en IFRS 16 et yc coûts ' BuildingMinds '), 11.8% en 2020 et 12.2% en 2021 ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.