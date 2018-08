Schindler : bien orienté après ses semestriels

17/08/2018 | 09:32

Schindler prend 1,7% en début de séance à Zurich, après la publication d'un résultat net en croissance de 23,2% à 516 millions de francs suisses et d'une marge opérationnelle stable à 11,7%, au titre du premier semestre.



L'ascensoriste helvétique a vu ses revenus s'accroitre de 10,2% à 5255 millions de francs (+8,4% en monnaies locales) et ses prises de commandes augmenter de 9,8% à 5869 millions, portant son carnet à fin juin à 8708 millions.



Pour l'ensemble de l'année 2018 -et hors évènements imprévisibles- la direction de Schindler anticipe un résultat net entre 960 et 1010 millions de francs suisses pour des revenus en croissance de 5 à 7% en monnaies locales.



