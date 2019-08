Schindler : délaissé après ses résultats de 1er semestre

14/08/2019 | 12:00

Schindler lâche 4,2% à Zurich, suite à la présentation par l'ascensoriste d'un résultat net semestriel en baisse de 15% à 436 millions de francs suisses, manquant ainsi d'environ 2% l'estimation moyenne des analystes.



Il a vu son profit opérationnel se tasser de 3% à 596 millions de francs, malgré des revenus en hausse de 3,3% et des prises de commandes en croissance de 3,8% (respectivement +5,4% et +5,8% en monnaies locales).



'Des coûts matériels plus élevés, l'inflation des salaires, des effets de changes et l'augmentation planifiée des investissements stratégiques ont pesé sur le profit opérationnel', explique le groupe helvétique.



