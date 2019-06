Schindler : lance des programmes de formation pour les réfugiés

La Confédération et les cantons entendent promouvoir l'insertion professionnelle des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire. À cette fin, ils ont mis en place le programme PAI (apprentissage de préintégration) pour les réfugiés âgés de 18 à 35 ans. L'objectif de cet apprentissage préalable d'un an est d'amener les diplômés à un niveau Compatible avec la formation professionnelle de base en termes scolaires et sectoriels.

La Formation Professionnelle Schindler participe au programme d'intégration PAI et prépare Depuis août 2018 des jeunes à un apprentissage «mécanique/automation». Les apprenants travaillent trois jours par semaine dans les ateliers de la Formation Professionnelle Schindler et assistent les deux autres jours aux formations scolaires passerelles du canton de Lucerne.

La Formation Professionnelle Schindler propose par ailleurs aux réfugiés une formation d'intégration comme monteurs d'ascenseurs pour de nouvelles installations. Ce cursus s'adresse aux personnes issues d'autres milieux professionnels et dotées de connaissances et d'expériences techniques préalables. Il dure 1,5 an et commence par un cours de branche d'une durée de six mois. Les personnes ayant terminé ce cours avec succès suivent ensuite pendant un an une formation sur chantier et au sein du Schindler Lift Camp pour devenir monteur d'ascenseurs.