Schindler : présente un système robotique pour les ascenseurs

Basé sur un robot autonome auto-grimpant, ce prototype synonyme de sécurité et de qualité élevée pour l'installation d'ascenseurs convient idéalement aux bâtiments hauts.

«Nous sommes fiers de vous présenter ce robot innovant, qui hisse la sécurité au travail à un niveau supérieur tout en contribuant à l'amélioration de la qualité», explique Karl-Heinz Bauer, Chief Technology Officer au sein du groupe Schindler. «C'est un exemple supplémentaire de l'engagement de Schindler en faveur des solutions de mobilité numériques et urbaines qui caractériseront les Smart Cities de demain.»

Cette technologie innovante a été utilisée récemment lors de l'installation de plusieurs ascenseurs dans des complexes commerciaux et des bâtiments résidentiels hauts en Europe.

Le R.I.S.E vise l'automatisation des activités répétitives et physiquement exigeantes telles que le perçage d'orifices dans des parois en béton et la fixation de boulons d'ancrage pour le montage plus précis de rails de guidage. Ce système convient aux conditions de travail exigeantes et réduit considérablement les risques en matière de sécurité.

Pionnier de la technique d'ascenseurs, Schindler possède une riche tradition dans le domaine du développement de solutions mobiles innovantes, à l'image du premier brevet pour les ascenseurs sans local des machines.

Partenariat de recherche avec le CTBUH Schindler et le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) ont signé un partenariat de recherche de deux ans axé sur les processus robotiques et d'automatisation destinés à la construction de bâtiments hauts. Le CTBUH est une organisation à but non lucratif qui encourage l'échange de savoir-faire concernant la construction de bâtiments hauts.

Dans le cadre de ce partenariat de recherche, des spécialistes du monde industriel et scientifique vont collaborer avec des chercheurs de Schindler afin d'étudier le champ d'application des technologies robotiques telles que celles utilisées par R.I.S.E, en vue d'améliorer la qualité et la vitesse d'exécution des constructions tout en maintenant la sécurité sur les chantiers.

Le R.I.S.E sera présenté à la conférence CTBUH 2018 à Dubaï du 21 au 25 octobre 2018, parallèlement à d'autres solutions de mobilité innovantes de Schindler pour les habitats urbains.