Le coronavirus affecte les résultats trimestriels de Schindler

Zurich (awp) - Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a vu son bénéfice net chuter au premier trimestre notamment en raison de coûts de restructuration, d'effets de changes défavorables et du coronavirus, annonce mercredi l'entreprise qui confirme aussi ses prévisions.

"Nous anticipons une reprise modérée seulement à partir du 2e semestre", a déclaré le directeur général Thomas Oetterli, lors d'une conférence téléphonique.

Le résultat net a dévissé de 36,5% sur un an à 125 millions de francs suisses tandis que le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 166 millions, soit un repli de 39,5%. Hors effets de change ce résultat a reculé de 34,3%.

La marge afférente s'est pour sa part établie à 6,8% contre 10,6% il y a un an. Des coûts de restructuration d'un montant de 51 millions ont notamment pénalisé ce résultat. Schindler a procédé à la fermeture d'une usine en Espagne et lancé des mesures pour améliorer l'efficience dans certains pays.

La fermeture de certaines usines liée aux mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus a également freiné l'évolution de la rentabilité.

La Chine a pesé

Les recettes ont diminué de 5,2% à 2,4 milliards de francs suisses et de 0,2% en monnaies locales, grâce à la résilience du secteur des services. En revanche les nouvelles installations et les modernisation ont connu des retards et des reports.

Quant aux entrées de commandes elles ont cédé 8,4% à 2,72 milliards, soit une baisse de 3,2% hors effets de change, causées en partie par les mesures de confinement. Les volumes liés aux grands projets sont cependant restés robustes.

La région Asie-Pacifique, comprenant la Chine, a été affectée en particulier par les effets du Covid-19 au premier trimestre tandis qu'en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), les entrées de commandes ont pu être étoffées.

Au 31 mars, le carnet de commandes a diminué de 1,7% à 8,98 milliards de francs suisses mais a pris 5,6% en monnaies locales.

Les entrées de commandes et les ventes sont supérieures aux anticipations des analystes consultés par AWP tandis que les bénéfices net et opérationnel ont légèrement raté le coche.

Réduction des salaires de la direction

En raison de l'impact du coronavirus sur la marche des affaires, le groupe anticipe une chute d'environ 20% de son résultat net tandis que les recettes devraient stagner, voire se tasser de jusqu'à 10% en monnaies locales.

Lors de la publication des résultats semestriels, le producteur d'ascenseurs compte donner davantage de détails sur son objectif pour le bénéfice net.

Pour aider les collaborateurs durement touchés par la pneumonie virale, Schindler a mis en place un fonds dans lequel les membres de la direction et du conseil d'administration verseront 10% de leur salaire fixe à partir de mai, pour une période de six mois.

L'analyste de Baader Helvea souligne que le groupe a rendu une copie solide mais s'attend à ce que le coronavirus laisse des traces plus visibles au 2e trimestre en raison des mesures de confinement prises aux Etats-Unis et en Europe à partir de mars.

Allant dans le même sens, Vontobel met en exergue la résilience du secteur des services. L'analyste relève également que dans le secteur de la construction, Schindler jouit d'un profil défensif et figure parmi les gagnants à long terme.

A 11h02, le bon de participation prenait 0,92% à 223,75 francs suisses dans un SLI 0,83%.

