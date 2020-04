Zurich (awp) - Schindler, le fabricant d'ascenceurs et d'escalators, publiera ses résultats pour le premier trimestre 2020 le 22 avril. Neuf analystes financiers ont contribué au consensus AWP.

S1 2020E (en mio CHF) consensus AWP S1 2019A entrées de commandes 2'621 2'968 chiffre d'affaires 2'315 2'582 - croissance en monnaies locales (en %) -6,2 5,8 Ebit 175 274 bénéfice net 127 197

FOCUS: les analystes prévoient un recul significatif des revenus chez Schindler en raison du coronavirus. Ils tablent aussi sur une baisse des entrées de commandes en monnaies locales. Le chiffre d'affaires a sans doute été affecté de manière disproportionnée.

Au cours du premier trimestre, les effets négatifs de la Chine en particulier se feront resentir, alors que ceux sur l'Europe et les États-Unis ne le seront que plus tard, au cours du deuxième trimestre. Un analyste constate que l'incertitude liée aux prévisions est beaucoup plus élevée que d'habitude en raison de différenciations majeures entre les pays.

OBJECTIFS : à fin mars Schindler a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exrcice en cours en raison des effets du coronavirus. Dans le pire des scénarios les revenus en monnaie locale pourraient chuter de 10% et dans le meilleur des cas ils resteraient stables.

Tout dépendra de la durée et de l'étendue des mesures officielles pour limiter les dégâts de la pandémie. Auparavant la direction du groupe avait tablé sur une croissance comprise entre 0% et +5%.

POUR MEMOIRE: lors de la publication des résultats annuels, à la mi-février, Schindler avait fait savoir que le coronavirus se ferait sentir sur les revenus et les bénéfices tant au premier trimestre que sur l'ensemble du premier semestre. Les prévisions de bénéfice net consolidé ne seront pas livrées avant que les chiffres semestriels ne soient disponibles.

Dans une interview aux media, début avril, le directeur général, Thomas Oetterli, a affirmé sa confiance envers la Chine: "l'Empire du Milieu est le premier marché à revenir et il se trouve en plein essor. Nos capacités de production en Chine fonctionnent à nouveau à 100%".

Il n'y a pas de goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en composants, a-t-il précisé, car "tous nos fournisseurs sont de retour". Ces derniers ont bénéficié d'un financement de démarrage et de paiements anticipés. De leur côté les clients se sont vu accorder des délais de paiement et des escomptes sur certains de leurs réglements.

Schindler a déjà remporté plusieurs grosses commandes en Chine ces dernières semaines.

Le groupe détient des sites de production dans les villes chinoises de Shanghai, Suzhou et Xuchang, où il a réalisé un chiffre d'affaires proche de 1,55 milliard de francs suisses l'année dernière, soit 14% de ses recettes.

En Australie Schindler a décroché un contrat pour un projet de métro à Melbourne à fin mars. La commande comprend 103 escaliers mécaniques et 73 ascenseurs. Aucun détail financier n'a été dévoilé sur la transaction.

COURS DE L'ACTION : Schindler a dévissé avec l'effet du coronavirus: alors qu'elle se situait à près de 240 francs suisses en février l'action a dégringolé jusqu'à un plancher de 175 francs suisses. Depuis lors la nominative est revenue à près de 215 francs suisses.

site internet: www.schindler.ch

