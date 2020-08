Schlatter est tombé dans le rouge au 1er semestre, prévoit de le rester en 2020

Zurich (awp) - Le constructeur de machines à tisser et à souder Schlatter a plongé dans les chiffres rouges sur les six premiers mois de l'année, essuyant une perte de 4,0 millions de francs suisses contre un bénéfice de 1,4 millions un an plus tôt. Déjà déficitaire au deuxième semestre 2019, l'industriel zurichois prévoit de l'être encore sur la seconde moitié de l'année en cours.

Le chiffre d'affaires s'est affaissé d'un tiers à 36,6 millions de francs suisses. Les entrées de commandes ont, quant à elles, reculé de 4 millions pour s'établir à 39,1 millions, détaille le compte-rendu intermédiaire diffusé mardi.

En plus de reports de commandes attribuable aux mesures de protection contre le coronavirus, le déménagement vers le nouveau site de tissage à Münster au mois de mai a généré des coûts non-récurrents et induit une interruption de production.

Sans s'avancer sur le terrain des perspectives chiffrées, la direction n'anticipe un rétablissement qu'à partir de l'an prochain.

