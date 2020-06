Schlatter: retenue de mise sur tous les marchés, selon le CEO

Zurich (awp) - Le constructeur de machines Schlatter ne constate pas de différences régionales significatives dans le comportement d'achat de ses clients. "Fondamentalement, on constate dans la situation actuelle une retenue particulière dans toutes les régions, sans distinction géographique notable", a confié son directeur général (CEO) Werner Schmidli dans un entretien paru lundi sur le portail Moneycab.

"Nous exportons tout au long de l'année dans 40 pays, et nos systèmes sont actuellement en service dans plus d'une centaine de pays, aussi la conjoncture mondiale est-elle décisive pour nos ventes", a poursuivi le dirigeant. Selon lui, les marchés occidentaux devraient reprendre plus vite leur rythme habituel, alors que les économies émergentes risquent de mettre plus de temps à revenir à la normale.

La filiale malaisienne, où le groupe remet à neuf des installations et des machines usagées, devrait être rouverte dans les prochaines semaines après avoir été mise à l'arrêt pendant deux mois.

Les usines fermées des clients commencent également à reprendre leurs activités, ce qui devrait se traduire par une amélioration sur le front des ventes de pièces de rechange et des services de maintenance.

