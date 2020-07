Schlatter s'attend à terminer le 1er semestre dans le rouge

Zurich (awp) - Le constructeur de machines-outils Schlatter a lancé vendredi un avertissement sur sa performance semestrielle. Dans un communiqué, l'industriel zurichois dit s'attrendre à un chiffre d'affaires net en repli et un résultat négatif.

En raison de l'érosion de la demande liée à la crise sanitaire, l'entreprise anticipe une "perte significative" sur les six premiers mois de l'exercice en cours, sans plus de précisions. Elle signale que le contexte de marché reste "incertain et volatil" et tributaire de l'évolution de la pandémie.

La publication des résultats semestriels détaillés est attendue pour le 18 août.

buc/jh