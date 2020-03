SCHLUMBERGER : UBS dégrade à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a dégradé son opinion sur Schlumberger d'Achat à Neutre et réduit son objectif de cours de 47 à 30 dollars. Le broker est plus prudent vis-à-vis du groupe américain étant donné le contexte difficile dans lequel évolue le secteur des services pétroliers. Les prévisions de résultats ont été abaissées de deux tiers au cours des deux à trois dernières années, mais le bureau d'études s'attend à ce que les prévisions continuent de se dégrader alors que ses propres estimations de bénéfice par action sont inférieures au consensus de 4% pour 2020 et de 15% pour 2021.Dans ce cadre, l'intérmédiaire estime que Schlumberger a tout juste les moyens de financer son dividende de deux dollars par action avec sa génération trésorerie, et faisant travailler son capital et en utilisant l'effet de levier.Par ailleurs ajoute UBS, le marché a tiré à la baisse le rendement du titre, de 7%, soit son niveau historique, à 1,5%, ce qui conduit à penser que le consensus table sur une baisse du dividende.