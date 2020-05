SCHLUMBERGER : organise une téléconférence sur ses résultats du deuxième trimestre 2020

Données financières (USD) CA 2020 24 051 M EBIT 2020 832 M Résultat net 2020 -7 351 M Dette 2020 12 909 M Rendement 2020 4,38% PER 2020 -3,31x PER 2021 371x VE / CA2020 1,55x VE / CA2021 1,68x Capitalisation 24 398 M Graphique SCHLUMBERGER NV Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCHLUMBERGER NV Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 31 Objectif de cours Moyen 19,92 $ Dernier Cours de Cloture 17,58 $ Ecart / Objectif Haut 173% Ecart / Objectif Moyen 13,3% Ecart / Objectif Bas -26,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Olivier Le Peuch Chief Executive Officer & Director Mark G. Papa Non-Executive Chairman Khaled Al-Mogharbel Executive Vice President-Operations Stephane Biguet Chief Financial Officer & Executive Vice President Demosthenis Pafitis Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCHLUMBERGER NV -56.27% 24 398 HALLIBURTON COMPANY -52.64% 10 168 BAKER HUGHES COMPANY -41.01% 9 904 NATIONAL OILWELL VARCO, INC. -51.74% 4 694 DIALOG GROUP 4.06% 4 629 TECHNIPFMC PLC -66.37% 3 232