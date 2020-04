Zurich (awp) - SIX Exchange Regulation a accepté la décotation de Schlumberger Limited, société américaine de services et équipements pétroliers, le 31 mars. L'entreprise, cotée secondaire, avait demandé que toutes les actions nominatives cotées à la bourse Suisse avec une valeur nominale de 0,01 dollar soient décotées, selon le communiqué de SIX paru mercredi.

Le dernier jour de négoce chez SIX sera le 2 juillet et la décotation aura lieu le 3 juillet.

