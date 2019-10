Schlumberger : Rockwell Automation et Schlumberger annoncent la clôture de l'accord sur la coentreprise Sensia

Sensia, le premier fournisseur de solutions d’automatisation intégrées numériques du secteur pétrolier et gazier, favorisera l’efficacité, optimisera les performances et réduira les risques

Rockwell Automation (NYSE : ROK) et Schlumberger (NYSE : SLB) ont annoncé aujourd’hui la clôture de l’accord sur la coentreprise annoncée précédemment, Sensia, le premier fournisseur de solutions intégrées d’automatisation numérique du secteur pétrolier et gazier.

Sensia will make oil and gas production, transportation and processing simpler, safer and more secure. (Photo: Business Wire)

La coentreprise s’appuie sur la connaissance approfondie du secteur pétrolier et gazier de Schlumberger et sur la riche expertise de Rockwell Automation en matière d’automatisation et d’information pour répondre aux besoins de ce marché en forte croissance.

« Sensia mettra la numérisation à l’échelle industrielle et l’automatisation transparente à la disposition de chaque société pétrolière et gazière afin que leurs actifs puissent fonctionner de manière plus productive et plus rentable », a déclaré Allan Rentcome, président-directeur général de Sensia. « Cela va rendre la production, le transport et le traitement du pétrole et du gaz plus simples, plus sûrs et plus sécurisés. »

Sensia, dont le siège social est situé à Houston, au Texas, devrait générer un chiffre d’affaires annuel de 400 millions USD et employer environ 1 000 personnes.

La coentreprise Sensia fonctionnera comme une entité indépendante, détenue à 53 % par Rockwell Automation et à 47 % par Schlumberger. Rockwell Automation a versé un paiement de 250 millions USD à Schlumberger à la clôture.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

À propos de Schlumberger

Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation de réservoirs pour l’industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus de 120 pays et comptant près de 100 000 employés de plus de 140 nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de toute l’industrie de produits et de services, allant de l’exploration à la production, ainsi que des solutions intégrées allant du forage au pipeline, qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement des gisements.

Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires de 32,82 milliards USD en 2018. Pour plus d’informations, consultez www.slb.com.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, lesdites déclarations pouvant porter sur des faits qui ne sont pas historiques, tels que : les avantages attendus de la coentreprise ; les opportunités futures de la coentreprise et ses produits et services ; ainsi que les attentes, convictions, projets, objectifs, conditions financières, hypothèses, événements ou performances futurs des parties ou de la coentreprise. Ces déclarations sont sujettes à des risques et à des incertitudes y compris, sans toutefois s’y limiter : la conjoncture économique mondiale ; les changements dans les dépenses d’exploration et de production par les clients des parties ou de la coentreprise et les changements dans les niveaux d’exploration et de développement du pétrole et du gaz naturel ; la conjoncture économique, politique et commerciale générale dans des régions clés du monde ; les risques liés aux devises étrangères ; la pression tarifaire ; les facteurs climatiques et saisonniers ; les déclins de la production ; les changements au niveau des réglementations gouvernementales et des exigences réglementaires, ; l’incapacité de la technologie à relever les nouveaux défis dans l’exploration ; ainsi que d’autres risques et incertitudes détaillés dans les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K les plus récents de Rockwell Automation et de Schlumberger, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) des États-Unis ou fournis à cette dernière. En cas de concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences d’un tel développement évoluaient), ou d’inexactitude de nos hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations prévisionnelles. Les parties rejettent toute intention ou obligation de publication de mise à jour ou de révision de toute déclaration prospective, quelle qu’elle soit, du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

