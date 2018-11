Schlumberger : annonce une téléconférence sur ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice complet 2018

Schlumberger Limited (NYSE : SLB) tiendra une téléconférence le 18 janvier 2019, pour présenter les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice complet clos le 31 décembre 2018.

Cette téléconférence est prévue à 8 h 30, heure de l’Est des États-Unis. Un communiqué de presse détaillant les résultats sera publié à 7 h, heure de l’Est des États-Unis.

Pour accéder à la téléconférence, les auditeurs devront contacter l’opérateur en composant le +1 (800) 288-8967 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 (612) 333-4911 en dehors de l’Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début de la conférence, et demander la « Schlumberger Earnings Conference Call ».

La téléconférence sera diffusée simultanément sur le Web à l’adresse www.slb.com/irwebcast, en mode audio uniquement. Les auditeurs sont priés de se connecter 15 minutes avant le début de la téléconférence afin de tester leurs navigateurs et de s’inscrire à la webdiffusion. À la fin de la téléconférence, une rediffusion restera disponible à l’adresse www.slb.com/irwebcast jusqu’au 18 février 2019. Pour y accéder, veuillez composer le +1 (800) 475-6701 en Amérique du Nord, ou le +1 (320) 365-3844 en dehors de l’Amérique du Nord, et indiquer le code d’accès 457252.

