L'aciériste S+B augmente le seuil de son augmentation de capital

Zurich (awp) - L'aciériste Schmolz+Bickenbach a besoin de plus d'argent frais qu'escompté initialement. Il annonce lundi que l'augmentation de capital soumise à l'assemblée générale des actionnaires le 2 décembre portera sur un montant minimum de 325 millions de francs suisses, accompagnée d'une réduction de la valeur nominale de l'action.

Jusqu'à présent, la hausse avait été prévue dans une fourchette entre 189 million "au minimum" et 350 millions de francs suisses "au maximum".

Le nouveau montant décidé par le conseil d'administration a été fixé après discussions avec les grands actionnaires, les créanciers et les banques, indique le groupe lucernois. La société Bigpoint, contrôlée par l'actionnaire de référence Martin Haefner, s'est engagé à soutenir l'opération, à condition de détenir toujours au moins 37,5% des parts au terme de l'augmentation.

Bigpoint demande en outre que la société Liwet du milliardaire russe Viktor Vekselberg puisse participer à l'opération mais ne soit pas autorisée ensuite à acquérir de nouveaux titres sur le marché.

Le prix des nouvelles actions se situera soit à 30 centimes, 25 centimes, 20 centimes ou 15 centimes. Les actions pour lesquelles l'option d'achat n'aura pas été exercée seront ensuite proposées sur le marché.

L'entreprise en grande difficulté est par ailleurs l'objet d'un bras de fer entre Liwet et les organes dirigeants. La société de M. Vekselberg, qui détient 26,9% du groupe, a réclamé récemment la tenue d'une assemblée dans le but de faire élire quatre nouveaux membres au conseil: Jürgen Geissinger - proposé comme nouveau président -, ainsi qu'Aldo Belloni, Inka Koljonen et Michael Süss.

Ces personnes remplaceraient Jens Alder, Michael Büchter, Isabel Corinna Knauf et Adrian Widmer.

op/al